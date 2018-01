Ex-Spice Girl Emma Bunton está grávida do 1.º filho Emma Bunton, ex-integrante do grupo britânico Spice Girls, está grávida do primeiro filho, que deve nascer em julho, segundo a edição deste sábado do jornal Daily Mirror. Emma, de 31 anos, conhecida como "Baby Spice", está grávida do namorado Jade Jones, de 27 anos, ex-vocalista do grupo Damage. "Acho que vou dar o nome de Baby (bebê em inglês) para um pequeno e novo dono que o merece", brincou a cantora. "Estamos tão contentes. É incrível. Que grande Ano Novo", comentaram os futuros pais, que estão juntos há oito anos. A cantora, que se considera uma "pessoa de orientação familiar", dará à luz depois de sofrer com uma endometriose diagnosticada em 2004. Emma é a última das Spice Girls - Melanie Brown, Geri Halliwell e Victoria Beckham - a ter filhos. A primeira filha de Geri, Bluebell Madonna, nasceu em maio de 2006. As Spice Girls lançaram o primeiro CD, Spice, em 1996. A banda teve fim justamente com a saída de Geri Halliwell, em 1998, por suposta briga com Melanie Brown.