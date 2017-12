Ex-Spice Girl dá sobrenome de Eddie Murphy à filha A ex-Spice Girl Melanie Brown deu a sua filha o sobrenome do comediante de Hollywood Eddie Murphy, que nega que o bebê seja seu. Um comunicado divulgado nesta terça-feira, 24, informou que o nome completo da menina é Angel Iris Murphy Brown. "Melanie, que levou um tempo para decidir o nome do bebê, disse que foi inspirada por várias coisas", afirma o comunicado. "Angel, como se ela fosse meu pequeno anjo ao longo de minha gravidez; Iris, que é o nome da minha avô, Murphy porque ele é o pai e Brown, porque eu sou a mãe!" Angel, a segunda filha de Melanie, nasceu no dia 3 de abril em um hospital na Califórnia. A ex-Spice Girl, que usava o nome de Mel B e tinha o apelido de Scary Spice, já tem uma filha de 8 anos, Phoenix Chi, com o ex-marido, Jimmy Gulzar. Jornais britânicos informaram que Melanie Brown, de 31 anos, fez um teste de DNA quando Angel nasceu para provar quem é o pai da criança. Ela se separou de Murphy em dezembro.