Ex-mulher tem dificuldade para entrar na casa de McCartney A ex-mulher de Paul McCartney, Heather Mills, só conseguiu entrar na mansão do ex-Beatle em Londres depois que os empregados do músico chamaram a polícia, informa nesta terça-feira o jornal "Daily Mirror". Heather, de 38 anos, que tinha combinado a visita para deixar a filha do casal, Beatrice, de 2 anos, na mansão, encontrou as portas da casa fechadas. Sua segurança pulou a cerca que protege a casa para tentar abrir a porta, mas os empregados do músico, achando que se tratava de um ladrão, chamaram a polícia. Paul McCartney, de 64 anos, não estava na casa no momento, segundo o jornal. Uma patrulha da Scotland Yard foi ao local e Heather Mills finalmente conseguiu entrar na casa para entregar a filha ao músico. O jornal, que publica várias fotos do incidente, qualifica o ocorrido de uma "humilhação" para Heather Mills, atualmente em processo de divórcio de McCartney.