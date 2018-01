Ex-mulher processa Michael Jackson por falta de pagamento A segunda ex-esposa de Michael Jackson, Debbie Rowe, entrou com um processo contra o astro do pop por falta de pagamento da pensão estabelecida após o divórcio do casal. Debbie entrou com o processo em 3 de julho, junto a um tribunal de Los Angeles, segundo informou na quinta-feira a imprensa local. Ela exige o pagamento imediato de US$ 195 mil por gastos com assessoria legal, e US$ 50 mil para despesas pessoais. Segundo a ação, Debbie, de 47 anos, precisa do dinheiro para financiar o processo para recuperar a custódia de seus filhos com o cantor, Prince Michael Joseph, de 9 anos, e Paris Michael Katherine, de 8 anos, que teve início em 2003. Debbie e Jackson se conheceram em um consultório médico, onde ela trabalhava, e se casaram em 18 de maio de 1994. Este foi o segundo casamento do cantor, de 47 anos, após sua famosa união, de três anos, com Lisa Marie Presley, a única herdeira do rei do rock Elvis Presley, com quem não teve filhos. Debbie se divorciou em 1999 e cedeu a custódia de seus filhos a Jackson em 2001. No entanto, a enfermeira solicitou novamente a custódia em 2003, após a prisão de Jackson, acusado de abusar de um menor. Jackson foi absolvido de todas as acusações após um escandaloso processo judicial, no qual, na opinião do júri, os promotores não conseguiram provar sua culpa. Em seu divórcio, Jackson aceitou pagar à sua ex-esposa US$ 1 milhão anuais durante os três primeiros anos, e US$ 750 mil nos seis anos seguintes. Além disso, Debbie obteve uma mansão em Beverly Hills e um veículo, assim como a permissão para visitar seus filhos uma vez a cada 45 dias. O julgamento por pedofilia contra Jackson pôs em evidência o precário estado financeiro do cantor, dono de um dos principais catálogos da música pop, mas atolado em dívidas devido a seu extravagante estilo de vida. Mesmo assim, Jackson continua sendo dono do rancho Neverland, na região de Santa Bárbara, no litoral californiano, além de possuir outras propriedades e vários veículos, entre eles três Rolls Royce. A próxima audiência do processo de Debbie contra Jackson está prevista para 26 de julho.