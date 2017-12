Ex-mulher de Paul McCartney pode se mudar para os EUA A ex-modelo Heather Mills, que está se divorciando do músico Paul McCartney, pretende morar nos Estados Unidos para escapar da imprensa britânica que, segundo ela, a persegue. Heather viajou esta semana junto com sua filha com o ex-Beatle, Beatrice, de 2 anos, para Los Angeles, onde pretende se lançar como apresentadora de televisão. No passado, Heather foi apresentadora convidada do programa "Larry King Live", onde entrevistou o ator Paul Newman. "Ela considerou seriamente se mudar para sempre para os Estados Unidos. Lá há muitas oportunidades para alguém com seu caráter e personalidade", declarou uma fonte próxima ao jornal inglês "Daily Express". Heather casou-se com Paul McCartney em 2002, mas em maio deste ano os dois anunciaram sua separação formal devido a "diferenças irreconciliáveis". O casal tem uma filha de 2 anos, Beatrice. Recentemente a imprensa sensacionalista britânica publicou fotos nas quais Heather aparecia nua em poses pornográficas, deixando furiosa a ex-modelo e atual ativista contra minas terrestres. Heather, classificada pela imprensa britânica como uma "caçadora de ouro", poderia ficar com até US$ 450 milhões da fortuna pessoal do ex-Beatle, que já deu início aos trâmites judiciais do divórcio.