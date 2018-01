Ex-mulher de Paul McCartney diz ter sido ameaçada de morte Heather Mills, ex-mulher do cantor Paul McCartney, foi na quarta-feira, 14, a uma delegacia próxima de sua casa, em Hove, no sul da Inglaterra, para falar que sofre ameaças de morte. O porta-voz de Heather, Phil Hall, confirmou a notícia para a rede de televisão britânica BBC. "Ela foi alvo de ameaças de morte e houve uma contínua comunicação com a polícia de Sussex", revelou Hall. No entanto, uma porta-voz da polícia de Sussex disse que "não se falou de nada em particular" e que a reunião "havia sido planejada previamente por ela para discutir alguns assuntos". Em dezembro, Heather disse à BBC que tinha recebido ameaças de morte desde o fim do seu casamento com o ex-Beatle. A ex-modelo, de 38 anos, e o músico, de 64 anos, se separaram em maio de 2006, depois de quatro anos de casamento. Após muita polêmica, a imprensa britânica informou no início deste mês que McCartney ofereceu pagar US$ 64 milhões para Heather como parte do acordo de divórcio de ambos. O músico conta com uma fortuna pessoal superior a US$ 1,6 bilhões, assim como propriedades em Los Angeles, Nova York, Escócia, Inglaterra e França.