Ex-mulher de Michael Jackson lutará pela custódia dos filhos

Ela disse ainda que poderia realizar testes psicológicos para garantir a guarda das crianças. Durante a entrevista, a ex-mulher de Jackson também afirmou que irá pedir uma medida cautelar para proibir que Joe Jackson, pai do artista, tenha contato com as duas crianças. Segundo Rowe, ela cedeu os direitos das crianças a Michael e perante o acordo atual, ela tem o direito de visitar os filhos.

Michael Jackson deixou a ex-mulher de fora do testamento, revelado na quarta-feira. Além da divulgação do documento, a família anunciou na quarta-feira novas informações sobre o funeral do artista. Em comunicado, os familiares afirmaram que não haverá funeral público ou privado no rancho de Neverland, onde o artista morou.