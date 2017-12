Ex-mulher de McCartney nega ter caso com personal trainer Heather Mills, ex-mulher do músico Paul McCartney declarou que os rumores de que ela está namorando seu personal trainer são falsos, acrescentando que ela não vai mais se casar novamente. Heather, de 38 anos, e o ex-Beatle, de 64 anos, anunciaram o fim do casamento de quatro anos em maio, e atualmente enfrentam um conturbado divórcio. Os dois têm uma filha, Beatrice, de 3 anos. "Eu não tenho um namorado", disse Heather, ex-modelo, ao programa de TV Extra, em entrevista que vai ao ar nesta segunda e na terça-feira. "Neste momento, estou focada em minha filha". Tablóides, jornais e sites especulavam que Heather estivesse saindo com seu personal trainer, Ben Amigoni. A ex-modelo disse que recebeu muito apoio de desconhecidos e de seus amigos desde o anúncio da separação. "Eu não sabia que tantas pessoas se importavam. Você descobre quem são seus amigos e eu não perdi nenhum deles", disse ela, que não quis falar sobre o divórcio. Somente declarou que ela não é uma "golpista" e se casou com McCartney porque "se apaixonou incondicionalmente". Quando questionada sobre seus atuais projetos, ela revelou: "Tenho desenvolvido uma comida vegetariana fast food e comidas vegetarianas para supermercados". Essa foi a primeira entrevista concedida por Heather a um programa de TV desde a separação do músico. Paul McCartney "quebrou o silêncio" no último dia 4, em entrevista à rádio BBC, mas não falou detalhadamente sobre o divórcio.