Ex-mulher de McCartney continua batalha pela divisão de bens

Heather Mills, ex-mulher do músico Paul McCartney, chegou na manhã desta segunda-feira, 18, à corte judicial localizada no centro de Londres. Heather Mills chega ao tribunal Foto: Reuters O ex-integrante da banda The Beatles foi casado durante quatro anos com a ex-modelo e, juntos, tiveram uma filha, Beatrice, de 4 anos. Heather Mills se mostra confiante Foto: Reuters O casal anunciou o divórico em 2006 e desde então travam uma disputa judicial pela divisão de bens e pela guarda de Beatrice. Enquanto Heather quer cifras milionárias pelo divórcio, McCartney não pretende ceder. A separação do casal pode ser a mais cara da Inglaterra.