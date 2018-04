Ex-mulher de Jackson abre ação por calúnia sobre filhos

Na ação registrada na Corte Superior de Los Angeles, Rowe afirma que Rebecca White cometeu difamação e invasão de privacidade e lhe causou sofrimento emocional propositalmente.

White, que não pôde ser contatada de imediato para ouvir sua versão dos fatos, alegou ser "amiga íntima" de Rowe, segundo a ação. As duas mulheres de fato se conheciam.

De acordo com a ação, White falsificou e-mails e outros comunicados que alegou que lhe foram enviadas por Rowe. Em um caso, White disse a um órgão de mídia não identificado que Rowe lhe enviara um e-mail dizendo que não queria a guarda das crianças, mas que se não brigasse pela guarda isso causaria impressão negativa.

Na realidade, segundo a ação, Rowe e White nunca trocaram e-mails relativos a Jackson, a família dele ou os filhos deles. Além disso, Rowe não teria trocado e-mails com White desde que Jackson morreu, no mês passado, segundo a ação.

Não foi possível obter declarações imediatas do advogado de Rowe. Não ficou claro o montante da indenização pedida na ação.

A expectativa é que Rowe compareça a uma audiência marcada para a segunda-feira para discutir a guarda dos três filhos de Michael Jackson. Ela é mãe de Prince Michael, 12 anos, e Paris, 11, Prince Michael II, mais conhecido pelo apelido "Blanket", nasceu de uma mãe de aluguel desconhecida.

Debbie Rowe não foi mencionada no testamento de Michael Jackson, no qual o cantor indicou que a guarda de seus filhos deveria ficar com sua mãe, Katherine Jackson.