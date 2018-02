Ex-mulher de guitarrista revela tesouros do rock

Um achado incrível, um verdadeiro tesouro. Assim vem repercutindo a reportagem do programa “Prime Time News LA”, com Chris Carter, da Los Angeles TV, nos EUA, que descobriu uma mulher chamada Patti Daley. Ela foi casada com o guitarrista Jesse Ed Davis e guardava albuns de fotos raras e pessoais de seus amigos nos anos 60 e 70: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Eric Clapton, Mick Jagger, Keith Moon, Ron Wood, etc.

Veja também:

Assista ao programa e veja as fotos

Hoje com 64 anos, Patti convivia com todas essas celebridades na Califórnia e não deixava de levar sempre em sua pequena bolsa uma Polaroid para registrar os ícones do rock.

No meio desse documento ela revela a prova de que os Beatles estiveram várias vezes juntos nos anos 70, o que era desconhecido até então. “Eles eram muito amigos e estavam sempre em contato um com o outro”, conta Daley.

Uma das fotos mais surpreendentes mostra Paul McCartney tocando em um piano na sala de estar de John Lennon – numa casa de praia em Santa Mônica que ele havia alugado. Aquele teria sido o primeiro encontro dos dois desde a separação dos Beatles. ”Eu estava dentro da casa e o vi tocando de forma tão bonita que me agachei e fiz a foto”, diz Patti sobre a foto.