Ex-marido diz que Whitney Houston causou seu vício em drogas

Bobby Brown, ex-marido da cantora americana Whitney Houston, com quem protagonizou um tumultuado casamento, sustenta que a cantora foi a causadora de sua dependência à cocaína. A declaração é feita em sua autobiografia, que será lançada no próximo mês e da qual o jornal The New York Times adiantou alguns trechos. "Nunca tinha usado cocaína até conhecer Whitney", assegura Brown no livro Bobby Brown: The Truth, the Whole Truth and Nothing But. "Antes disso, tinha experimentado outras drogas, mas a maconha era minha escolhida", acrescenta. No livro, Brown afirma que chegou a um ponto de sua vida em que usava drogas "de forma incontrolável". "Usava tudo o que podia encontrar nas mãos, desde cocaína até heroína, passando por maconha", afirmou. Whitney e Brown se casaram em 1992 e estiveram juntos por 14 anos, mas segundo revela o marido, que também é músico, sua união "estava condenada ao fracasso desde o começo." Para Brown, os dois se casaram por "razões equivocadas". "Agora me dou conta de que Whitney tinha planos diferentes dos meus quando nos casamos. Acho que sua agenda consistia em limpar sua imagem, enquanto a minha era ser amado e ter filhos", afirmou. No entanto, Bobby Brown admitiu que sua ex-mulher sofreu "muita pressão" quando a imprensa a acusou de ter mantido uma relação homossexual com sua assistente, Robin Crawford, algo que aconteceu no momento em que era considerada uma das mulheres preferidas dos Estados Unidos. "Na situação de Whitney, a única solução era se casar e ter filhos. Isso mataria todas as especulações, independente de ser verdade ou não", disse Brown. O autor do livro, porém, reconhece que também não foi um "santo" durante seu casamento. "Sou culpado por ter me deitado com outras mulheres. Sou humano e cometi erros várias vezes. Deixei-me levar pela testosterona", afirma Brown em seu livro.