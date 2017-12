Ex-marido de Britney Spears pede milhões por vídeo pornô O divórcio de Britney Spears e Kevin Federline está entrando no reino da baixaria, desde que o jornal The News of the World revelou que ele quer divulgar um vídeo estilo Paris Hilton, ou seja, mostrando o casal mantendo relações sexuais. Segundo o jornal, Federline pediu 26 milhões de libras por um vídeo de quatro horas de duração. Além do vídeo que destruiria a imagem de Britney, seu ex-marido disputa na Justiça a guarda dos filhos e pede US$ 16 milhões de pensão a Britney para manter as crianças: Sean Preston, de 1 ano, e Jayden James, de oito meses. Um amigo de Federline disse ao jornal que "o vídeo está sendo produzido e mostra o casal em lua-de-mel no início de seu relacionamento. Eles eram insaciáveis". A notícia de que Britney entrou na Corte de Los Angeles com pedido de divórcio pegou Federline de surpresa. Mas consta que ela fez isso após tê-lo visto na cama com outra mulher.