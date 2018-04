Ex-líder do Sex Pistols voltará com a banda Public Image Ltd

O músico inglês John Lydon, mais conhecido como Johnny Rotten, o líder da banda de punk rock Sex Pistols, vai reunir seu outro grupo, o Public Image Ltd, para uma turnê em dezembro após 17 anos de inatividade, segundo informa a mídia britânica nesta segunda-feira, 7.

Lydon disse ao jornal The Guardian que a banda, criada um ano após a dissolução do Sex Pistols, em 1978, voltará com uma nova formação. O músico afirmou que o novo Public Image Ltd não terá os membros originais Jah Wobble e Keith Levene, que também foi guitarrista do Clash, mas trará o guitarrista Lu Edmonds, o baterista Bruce Smith e o instrumentalista Scott Firth. A banda começa sua nova turnê em Birmingham, no dia 15, e lançará um site oficial (www.pilofficial.com).

"Vamos ver onde conseguimos chegar", disse Lydon agora com 53 anos. "Algumas coisas serão bem parecidas, e outras não". O músico reuniu outros membros do Sex Pistols em 2008 para uma série de shows que marcaram o 30º aniversário do álbum "Never Mind The Bollocks", um dos mais importantes da banda.