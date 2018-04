Ex-integrantes do The Clash regravam canção para ajudar detentos

LONDRES, 17 de setembro (Reuters Life!) - Ex-integrantes do The Clash, Mick Jones e Nicky "Topper" Headon gravaram juntos pela primeira vez em quase 30 anos, retrabalhando uma versão de um sucesso de 1978 da banda punk, "Jail Guitar Doors".

Os dois se juntaram ao ativista e roqueiro alternativo Billy Bragg num estúdio para promover a campanha do cantor para ajudar a reabilitar presos.

A iniciativa Jail Guitar Doors de Billy Bragg, que leva o nome da canção, fornece instrumentos musicais a detentos. Desde que o programa foi lançado, dois anos atrás, vários detentos se lançaram em carreiras musicais.

"Os caras nos disseram que esta iniciativa os ajudou a ficar longe das vidas que levavam antes de ser presos," disse em comunicado Mick Jones, ex-guitarrista do The Clash.

"Foi comovente pensar que ajudamos, mesmo só um pouco."

O baterista Headon disse: "Quando eu mesmo estive na prisão, muitos anos atrás, tive a sorte de ter acesso a uma guitarra que pertencia ao pastor da prisão. Sei que isso me ajudou muito a passar por aquilo."

Bragg, que se inspirou a virar artista depois de ver o The Clash tocando ao vivo num show do Rock Contra o Racismo em Londres, em 1978, disse que a prisão não deve se resumir a manter as pessoas isoladas.

"Queremos que as pessoas possam avançar em relação a sua situação anterior e reconectar-se com o mundo externo, e minha ideia foi que tocar um instrumento, especialmente uma guitarra, poderia ajudar com isso."

Jones e Headon gravaram juntos pela última vez no quinto álbum do The Clash, "Combat Rock," lançado em 1982, mas Headon apareceu no palco rapidamente em Londres no ano passado com a banda de Jones, Carbon Silicon.

Headon foi expulso do The Clash devido a sua dependência de heroína, que ele vem combatendo desde então.

Jones, que liderou o The Clash em conjunto com Joe Strummer, morto em 2002, foi expulso um ano depois. O grupo acabou se desfazendo em 1986.

A sessão de gravação foi filmada para um documentário sobre o programa de ajuda aos presos. O documentário será exibido no festival de cinema Raindance em Camden Town, Londres, em 1o de outubro.

A exibição do filme será seguida por apresentações de Billy Bragg, Mick Jones, Wayne Kramer, do MC 5, e Chris Shiflett, do Foo Fighters, entre outros.