Ex-integrantes do Paramore formam nova banda

Após a saída turbulenta do grupo liderado por Hayley Williams, o guitarrista Josh Farro decidiu montar o conjunto inicialmente com o baterista Tyler Ward.

Ward, entretanto, acabou desistindo do projeto, de acordo com um comunicado feito no blog oficial: "Eu decidi não dar continuidade a este trabalho, mantendo nossa amizade. Isso só nos machucaria. Sendo assim, quero que me ajudem a dar as boas vindas ao novo baterista da Novel American: o velho conhecido Zac Farro", afirmou.

Mesmo envolvido no mais recente projeto de Josh, Zac garantiu aos fãs que não vai se desligar do Half Noise, sua outra banda. Os irmãos prometeram ainda entrar em estúdio logo para gravar algumas músicas.