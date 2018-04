Ex-Eagles sabe tudo de pop romântico desde os anos 70

Duas bandas na década de 70 chamavam atenção pela trajetória similar. Eagles e Fleetwood Mac tinham sido forjadas pelas ranhuras do blues. O sucesso de ambas veio quando decidiram apostar na veia pop. Do Fleetwood Mac saiu a bruxinha Stevie Nicks para voar solo e bem sucedida. Do Eagles, o baterista Don Henley recebeu o maior apelo popular quando abriu sua fábrica de canções.

Não à toa, os dois tiveram um breve romance. Henley esteve ligado ao início da MTV, no começo da década de 80, mas sempre foi contra fazer videoclipes. Logo no primeiro álbum, de 1982, a canção ’Dirty Laundry’ conquistou o público pela sua força e energia. Cercado de músicos virtuosos de sua ex-banda e do Toto, Henley seguiu trilhando pela onda do pop romântico.

Do segundo disco, brindou seus fãs com a ótima ‘The Boys of Summer’. Em 1988, quando lançou o álbum ‘The End of Innocence’, Henley teve seu maior êxito até hoje. A faixa-título ficou 148 semanas na parada da ‘Billboard’. Tinha como parceiro o pianista Bruce Hornsby, que já havia assolado a década com o hit ‘The Way It Is’. Deste álbum ainda se destacavam canções como ‘New York Minute’ e a balada emocionante ‘The Heart of the Matter’. Em se tratando de pop romântico, Henley sabe tudo.

Don Henley - ‘The Very Best of’, Universal, Preço: R$ 29,90