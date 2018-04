Ex de Michael Jackson confirma presença no funeral de terça

A ex-mulher de Michael Jackson, a dermatologista Debbie Rowe, comparecerá ao funeral do cantor americano, que ocorrerá neste terça-feira, 7. Uma pessoa ligada ao astro do pop disse a um programa na televisão americana que Debbie, mãe dos dois filhos mais velhos de Michael Jackson, estará na ala de assentos VIP do memorial.

A prefeitura de Los Angeles, entretanto, apresentou preocupações sobre os custos da cerimônia e pediu ajuda à família do cantos para ajudar na realização do funeral. A funcionária Jan Murray, disse que "adoraria" se os Jackson pudessem ajudar com os gastos, mas que as autoridades não receberam resposta.

Segundo Jan, a cidade não tem um estimativa inicial de quanto será gasto no funeral. Mais de 1.6 milhões de fãs se cadastraram pela internet para comparecer ao Staples Center, onde será realizada a cerimônia, mas apenas 8.750 nomes foram sorteados. As autoridades estão preocupadas com uma possível multidão e concentrando nas ruas próximas.

"Estamos recomendando que as pessoas não compareçam", disse Jan a um programa de televisão na manhã desta segunda-feira.

O reverendo Al Sharpton, um dos amigos da família, deu uma entrevista a outro programa, mas não disse se a família de Michael Jackson deveria ajudar com os gastos. "A cidade apenas está fazendo o que deveria para proteger as pessoas. Estamos falando de uma figura histórica que terá uma celebração também histórica, um cerimônia que provavelmente ninguém mais desse geração terá", finalizou.