Ex de McCartney processará jornais por informações falsas Heather Mills processará dois jornais pelas afirmações "falsas, prejudiciais e imensamente ofensivas" publicadas sobre seu divórcio do ex-Beatle Paul McCartney, informaram os advogados da ex-modelo. O escritório de advocacia Mishcon de Reya, que representa Mills, informou que as ações judiciais serão contra o Daily Mail e o Evening Standard. Na semana passada, os dois jornais publicaram documentos que, segundo afirmavam, faziam parte da resposta da ex-modelo, de 38 anos, ao processo de divórcio que McCartney apresentara em julho. A ex-modelo teria acusado o músico, de 64 anos, de se comportar de forma violenta com ela, de ser autoritário e de freqüentemente estar bêbado ou sob efeito de drogas. Em comunicado, os representantes legais de Heather destacaram que o tempo e o dinheiro da ex-modelo não são "infinitos", e por isso ela não pode "ao menos por enquanto" processar todos os jornais "que publicaram afirmações falsas, prejudiciais e imensamente ofensiva sobre ela". A segunda esposa do ex-Beatle também processará posteriormente também o sensacionalista The Sun. Após a informação divulgada pelos jornais, o ex-Beatle anunciou através de seus advogados que se defenderia "energicamente" das acusações. Oferta de McCartney publicada em jornais é falsa, dizem advogados Os advogados afirmaram que a informação de que Heather recebeu uma oferta de acordo de divórcio avaliada em 30 milhões de libras (cerca de 45 milhões de euros) de Paul McCartney era "completamente falsa". "A verdade é que não foi feita nenhuma oferta de acordo, por nenhuma quantidade", acrescentaram os advogados, criticando o fato de que Heather é "perseguida aonde quer que vá". Segundo os advogados, "ela é acossada pelos fotógrafos, que se reúnem na porta de sua casa e a perseguem em carros, sem se importarem com sua segurança ou a segurança de sua filha", Beatrice, de 2 anos, que a ex-modelo teve com o músico. O Mishcon de Reya apresentou uma cópia de uma carta, na qual um jornal britânico oferecia à irmã de Heather, Fiona, uma "quantia considerável" por informações sobre o divórcio. Os advogados pedem aos meios de comunicação, em nome de sua cliente e "como um assunto de decência comum", que mostrem "uma ponta de moderação". O Daily Mail e o Evening Standard se recusaram a comentar o assunto por enquanto.