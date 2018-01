Ex de McCartney diz que nunca superará separação Heather Mills McCartney, a ex-modelo e ativista pelos direitos dos animais que está se divorciando de Paul McCartney, disse que "nunca vai superar" o trauma do fim do relacionamento com o ex-Beatle e que "sempre" amará Paul. A ex-modelo, que concedeu entrevista à BBC, também disse que não procura atrair a atenção da imprensa. "Eu não fico buscando publicidade. Eu não saí por aí promovendo coisas para encher o próprio bolso", disse. Os dois se separaram em maio passado, depois de quatro anos de casamento, e deram início a um processo de divórcio em julho. Eles têm uma filha de 3 anos, Beatrice. Amigável Heather falou à BBC sobre sua campanha pelas condições de vida de porcos criados em fazendas. Ela e Paul compareceram no começo do mês a uma audiência em um tribunal londrino como parte de seu processo de divórcio. Quando perguntada sobre o caso, Heather disse: "Nós não chegamos a lugar nenhum (?) Pergunte ao Paul, depende dele. Não tem absolutamente nada a ver comigo". Mas ela insistiu que o divórcio é amigável. Besteira "Eu nunca, jamais, falei mal do meu marido. Eu nunca vou. Ele é o pai da minha filha." Heather disse que os jornais "escrevem um monte de besteira". "Se eu os processo, eu geralmente ganho, aí eles escrevem um pedido de desculpas de duas linhas." Ela acrescentou que "há um enorme plano por trás da tentativa de me destruir e me derrubar, mas eu nunca vou baixar ao nível de me envolver (nisso) e comentar (isso). Eu tenho uma filha para proteger".