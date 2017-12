Ex de Kate Moss destrói estúdio de TV em Londres Pete Doherty, o polêmico vocalista da banda britânica Babyshambles que é freqüentemente envolvido em escândalos por porte de drogas, destruiu os estúdios musicais do Channel 4 de Londres junto com o restante do grupo. Doherty, ex-namorado da modelo inglesa Kate Moss, estava tocando com sua banda para o programa de televisão ao vivo "Transmission with T-Mobile". Depois que a apresentação terminou, a banda destruiu o estúdio do Channel 4 no Riverside Studios, oeste da capital britânica. A Babyshambles, liderada por Doherty, ex-integrante do grupo The Libertines, foi uma das bandas que tocaram ao vivo para o Channel 4, em um programa apresentado por Steve Jones e Lauren Lauverne, que contou com a presença do grupo The Streets, do comediante Jimmy Carr e da atriz de Hollywood Jesse Metcalfe. Kate e Doherty podem estar novamente juntos O jornal inglês "Daily Mirror" publicou, na semana passada, que Kate e Doherty voltaram a namorar. A modelo teria contado aos amigos que está "encantada de felicidade". A relação do casal chegou ao fim em setembro de 2005, quando ambos foram fotografados supostamente consumindo cocaína em um estúdio de gravação em Londres. O escândalo fez com que Kate se internasse em uma clínica de reabilitação nos EUA e perdesse importantes contratos publicitários. Doherty, por sua vez, foi preso este ano por roubar um carro em Londres e acusado algumas vezes por porte de drogas. Segundo informou o "Daily Mirror", Kate e Doherty foram vistos juntos no festival de música "Rhythm", em Surrey, sul da Inglaterra, onde o músico se apresentou com sua banda.