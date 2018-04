Ex de Jackson não recorreu por guarda de filhos, diz advogado

O advogado da ex-mulher do cantor americano Michael Jackson, a dermatologista Debbie Rowe, disse nesta sexta-feira, 3, que ela ainda está pensando se vai entrar na Justiça pela guarda dos filhos que teve com o cantor, Michael Joseph Jackson Jr. e Paris Katherine Jackson, de respectivamente 12 e 11 anos.

Veja também:

DIRETO DA FONTE: editora vai lançar biografia em outubro

Equipes de TV e fãs já estão em Neverland

Michael Jackson vende mais que Elvis e Lennon após mortes

A trajetória de Michael Jackson, ícone do pop

'Thriller', o disco mais vendido da história

Eric George, o advogado, fez a declaração em resposta a um programa da rede NBC, em Los Angeles, que afirmou que Debbie deseja ficar com a guarda dos dois filhos que teve com o Jackson. Atualmente, a guarda das crianças é da mãe do cantor, Katherine Jackson, de 79 anos, e a audiência para decidir com quem os filhos ficarão foi adiada em uma semana e ocorrerá no próximo dia 13.

Segundo George, as palavras de sua cliente foram distorcidas na entrevista concedida ao canal e "ela ainda não tomou uma decisão final" sobre entrar ou não na Justiça pela guarda de seus filhos. "Debbie não chegou a uma conclusão, pois leva em consideração os procedimentos que precisariam ser tomados", explicou o advogado.

De acordo com o programa, Debbie disse que queria ficar com seus filhos. A declaração sugere que a ex-mulher de Michael Jackson esteja se preparando para uma batalha judicial pela guarda e futuro das crianças.

"Eu tenho certeza de que aquela conversa foi gravada e de forma precisa e ética, ma seria uma distorção dos fatos exibir apenas um trecho de tudo o que Debbie disse como a verdade absoluta", analisou George.