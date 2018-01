Ex-cantor Richard Street do grupo Temptations morre aos 70 anos, diz CNN

Ele morreu na quarta-feira no hospital St. Rose Dominican, em Las Vegas, depois de sofrer um coágulo pulmonar, informou a emissora.

Street é o segundo integrante da versátil banda da Motown a morrer este mês, depois de Otis "Damon" Harris falecer, aos 62 anos.

"Ele estava realmente lutando por sua vida", disse Cindy à CNN. "Ele é um batalhador. Estão dançando lá no céu, ele e Damon", acrescentou. "Estou incrédula neste momento".

O Temptations foi um dos principais grupos de vocais masculinos dos anos 1960 e início dos anos 1970, sobrevivendo a diversas mudanças de formação para lidar com uma ampla gama de estilos musicais, com harmonias bem amarradas e coreografias de dança bem ensaiadas.

Street não estava na formação original de 1960, mas se juntou à banda no início dos anos 1970 e continuou por mais de 20 anos, antes de seguir carreira solo.

Durante sua atuação, o Temptations lançou uma série de sucessos, incluindo o clássico que encabeçou as paradas musicais em 1972 "Papa Was a Rollin' Stone" e "Masterpiece", lançada no ano seguinte.

"Ele foi parte da história do negro. Ele sempre teve orgulho disso. Cantou muito estas canções clássicas", disse Cindy.

De acordo com informações online, Street deixa sua esposa e quatro filhos.

(Por Mike Collett-White)