Ex-beatles não vão tocar juntos na abertura das Olimpíadas de Londres

SÃO PAULO - Paul McCartney e Ringo Starr não vão tocar juntos na abertura das Olimpíadas de Londres de 2012. De acordo com o site da revista especializada em música NME, Paul Mccartney ainda deve tocar na cerimônia de abertura das olimpíadas de Londres, mas Ringo Starr estará em turnê pelos Estados Unidos.

Rumores de que os ex-beatles haviam sido convidados para uma apresentação na abertura dos jogos olímpicos foram publicados na imprensa britânica no início deste mês e não foram negados por McCartney.

"Eu ouvi rumores de que eu estaria envolvido", disse McCartney. Sobre uma parceria com Ringo Starr, ele falou apenas que ha via planos para "esse tipo de música", em uma entrevista para a US TV.

O tabloide The Sun, famoso por noticiar a vida das celebridades do Reino Unido, chegou a cogitar que os filhos de George Harrison e John Lennon tocariam ao lado dos veteranos McCartney e Starr, numa espécie de Beatles revisitado.

Paul McCartney e Ringo Starr, os únicos membros vivos dos Beatles, passaram décadas sem tocar juntos, desde a dissolução da banda nos anos 70. Somente em 2009 os dois se apresentaram no mesmo palco, para um show beneficente em Nova York, nos Estados Unidos.

Este ano, Ringo Starr, bem menos popular que McCartney, chegou a reclamar da atitude do ex colega de banda, dizendo que só ele não era o único ex-beatle vivo.