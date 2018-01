Ex-beatle Paul McCartney inicia processo de divórcio O ex-Beatle Paul McCartney deu início ao processo de divórcio de sua segunda mulher, Heather Mills McCartney, de 38 anos, que poderá se tornar em uma das mais caras separações do Reino Unido, segundo reportaram jornais sensacionalistas britânicos, neste sábado, 29. O músico de 64 anos responsabilizou o rompimento com sua esposa, de quem está separado, ao afirmar que ela possui "comportamento não-razoável" "Heather irá rebater as acusações na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos", anunciou sua porta-voz, acrescentando que ela estava triste. A porta-voz disse também que Heather está decepcionada por esse assunto ter se tornado público e considera inapropriado falar de temas delicados quando se tem um menor envolvido. O casal tem uma filha de dois anos, Beatrice. McCartney não tem um acordo pré-nupcial que proteja sua fortuna calculada em 1,5 bilhões de dólares e contratou a advogada Fiona Shackleton, que representou o príncipe Charles em seu divórcio com a princesa Diana. Após a separação, anunciada em maio, Heather foi atacadas por diversos jornais sensacionalistas. Ela está processando uma das publicações por ter publicado que ela já havia sido uma prostituta e classificou as informações de "incerto e altamente difamatório". McCartney saiu em defesa da ex-mulher. O músico e a modelo se conheceram em um encontro de caridade em 1999 e se casaram em 2002, quatro anos depois que a primeira mulher de McCartney, Linda McCartney, ter morrido de câncer.