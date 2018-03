Ex-baterista do Lynyrd Skynyrd morre em acidente de carro nos EUA

WASHINGTON - Bob Burns, ex-baterista e membro fundador da banda americana Lynyrd Skynyrd, morreu nesta sexta-feira aos 64 anos em um acidente de carro na Geórgia (EUA), segundo informou neste sábado a polícia e o próprio grupo em sua página oficial no Facebook.

De acordo com a polícia da Geórgia, o carro de Burns saiu da pista e se chocou contra uma árvore e uma caixa do correio perto da cidade de Cartersville.

Não houve outros veículos envolvidos no acidente, que continua sendo investigado pelas autoridades. Robert Lewis Burns Jr. foi um dos cinco fundadores da veterana banda de rock, que nasceu na década de 1960 em Jacksonville (Flórida).

Burns deixou o Lynyrd Skynyrd em 1974, após ter participado de alguns dos grandes sucessos da banda como Sweet Home Alabama e Free Bird.

Dos demais fundadores, o cantor Ronnie Van Zant - morto em um acidente de avião em 1977 -, o baixista Larry Junstrom e os guitarristas Allen Collins e Gary Rossington, apenas Rossington continua na banda.

Em um breve texto na página oficial do grupo no Facebook, o guitarrista lamentou a morte do amigo e lembrou que Burns era "um cara divertido" e um "grande baterista".