Ex-baixista do Weezer sonhou com própria morte uma semana antes

WASHINGTON D.C. - (EFE) - O ex-baixista da banda Weezer, Mikey Welsh, que foi encontrado morto aos 40 anos em um quarto de hotel em Chicago no sábado à tarde, havia sonhado com sua própria morte pouco mais de uma semana antes do acontecimento, segundo uma mensagem em seu Twitter no dia 26 de setembro.

Segundo a revista Rolling Stone, um funcionário do hotel Raffaello descobriu o corpo de Welsh depois de confirmar que o músico não tinha feito check out no horário estabelecido.

Em uma das mensagens de sua conta no Twitter, o artista escreve "sonhei que morria em Chicago no próximo fim de semana (de um ataque de coração enquanto dormia). Preciso escrever meu testamento hoje".

Na conta @mikeywelsh71, que continua aberta, o ex-baixista contava que finalmente teria férias após um longo período, e viajaria para Nashville e Chicago. "Aterrissei são e salvo em Chicago... estou muito contente de estar aqui", dizia em uma publicação do dia 4 de outubro.

No mesmo perfil, a família de Welsh deixou uma breve mensagem no sábado anuciando a morte do músico, que estava de férias em Chicago. "Estamos profundamente tristes em anunciar que Mikey Welsh morreu hoje (sábado) inesperadamente. Será lembrado para sempre", dizia o texto. As causas da morte ainda não foram determinadas.

Seus seguidores inundaram a rede de mensagens de condolência e sua antiga banda também demonstrou profundo pesar pelo ocorrido. "Ficamos impactados e muito tristes ao saber da terrível notícia, nosso amigo e antigo (membro) do Weezer, @mikeywelsh71 morreu".

O baixista entrou em contato em 1997 com Rivers Cuomo, vocalista do grupo, e tocaram juntos em Homie. Um ano mais tarde, ofereceram a Mikey um lugar fixo na banda como baixista, no lugar de Matt Sharp, que havia deixado a banda.

Welsh estreou ao vivo com Weezer no ano 2000, e pouco depois gravaram o disco conhecido como Green Album, com temas como Hash Pipe e Island in The Sun.

Este foi o único disco em que ele tocou com a banda, já que um ano depois abandonou o Weezer com "razões vagas", explica a revista Rolling Stone, que mais tarde soube que sua saída estava relacionada com ataques nervosos e outros problemas de saúde mental. Em agosto desse ano, esteve em tratamento psiquiátrico após uma tentativa de suicídio.

Posteriormente, Welsh deixou a música e iniciou uma segunda carreira centrada na arte. Entre seus últimos trabalhos está a capa do álbum da banda Twin Berlim.