Ex-amante de Ian Curtis morre em Bruxelas, na Bélgica, aos 56 anos

Morreu nesta quinta-feira, 3, em Bruxelas, aos 56 anos, a jornalista belga Annik Honoré, que viveu tumultuado romance com o cantor Ian Curtis, da banda Joy Division, nos anos 1970. Para Annik, ele teria composto Love Will Tear Us Apart, a canção mais famosa do grupo (e que fala dos problemas de relacionamento dele com a então mulher, Deborah). Curtis se suicidou em 1980, aos 23 anos.

Annik conheceu o cantor quando trabalhava na Embaixada da Bélgica em Londres, em 1979. Este era casado com Deborah, no mesmo ano em que Ian e Deborah tiveram uma filha, Natalie. A viúva a descreve de forma não muito elogiosa no livro Tocando à Distância (lançado recentemente no Brasil pela Edições Ideal).

Após assistir ao show do Joy Division no Nashville Rooms, Annik foi tentar uma entrevista com a banda. Após a entrevista, ela e Ian juntos ouviram Low, de David Bowie, e se apaixonaram. "O filme de Anton Corbijn retrata bem a cena", ela disse, pouco tempo atrás. Segundo Annik, por conta das drogas que tomava, Ian Curtis não era o tipo de amante exemplar, não conseguia consumar atos sexuais. Ela caracterizava sua relação mais como um affair platônico.