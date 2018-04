Ex-agente processa Michael Jackson por calote de US$ 44 mi

A ex-representante de Michael Jackson entrou com um processo contra o cantor americano por falta de pagamento. Raymone Bain pede na Justiça uma quantia de US$ 44 milhões, segundo a imprensa local.

Bain administrou os negócios do popstar durante cerca de cinco anos e foi sua porta-voz durante o julgamento do caso de abuso sexual a um menor de idade em 2005. A ex-agente de Jackson alega que o cantor se comprometeu a pagar 10% de qualquer acordo que ela negociasse, como a reaparição do cantor em uma série de shows em Londres.

Apesar de não se arrepender de ter trabalhado com o cantor, Bain disse que acabou optando por resolver a questão na Justiça. Este não é o primeiro processo do tipo contra Jackson. Ex-advogados e um membro da família real do Barein estão entre as pessoas que foram aos tribunais para cobrar dívidas do cantor.

Longe dos holofotes há um certo tempo, Michael Jackson iniciará dentro de dois meses uma série de shows na capital inglesa.