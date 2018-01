Evento trará Morricone e Santaolalla ao Rio, em maio Ennio Morricone, recém-premiado com o Oscar especial de carreira, Gabriel Yared, Gustavo Santaolalla, que também recebeu seu Oscar (pela música de Babel). Grandes nomes da música - e do cinema - estão de passagem marcada para o Brasil. Vêm participar, em maio, do Música em Cena, o maior evento de música de cinema realizado no País. O Projeto é da Cinnamon, empresa de comunicação dirigida por Lia Vissotto, que tem, entre outras, a conta da Sony/Columbia. Lia e suas sócias sempre sonharam com a produção de conteúdos próprios. A empresa idealizou e a SM Comunicação Full Brain produz e executa o 1.º Encontro Internacional de Música de Cinema, que vai ocorrer em maio, entre os dias 5 e 12, no Rio. O Música em Cena surgirá no Rio, mas a idéia é que já na próxima edição, em 2008, possa ocorrer em duas praças - e a outra é São Paulo, onde estão sediadas a Cinnamon e a SM. Por que a música no cinema? Lia explica que queria um evento ligado ao cinema, mas, nas discussões preliminares com a SM, chegaram à conclusão de que o País está bem servido de festivais nacionais e internacionais de filmes. A música, paixão brasileira, surgiu como uma opção. A Cinnamon e a SM foram procurar Tony Berchmans, especialista no assunto, autor do livro A Música do Filme - Tudo o Que Você Gostaria de Saber sobre a Música de Cinema. Propuseram-lhe a curadoria. O Música em Cena começou a tomar forma. Formatado em agosto de 2006, o projeto conseguiu aprovação para captar pela Lei Rouanet. Está orçado em R$ 3 milhões e a Petrobrás está entrando com a cota master. A Cinnamon e a SM ainda buscam parcerias para fechar as demais cotas. Ennio Morricone abrirá o Música em Cena no dia 5 de maio, com um concerto de sua música para cinema, no Teatro Municipal do Rio. Até o dia 12, serão realizados quatro shows e mais dois concertos, incluindo um do maestro Júlio Medaglia, com a música do cinema brasileiro. O evento incluirá debates, workshops e palestras como a de Gabriel Yared, compositor que ganhou o Oscar por O Paciente Inglês.