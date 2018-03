Evanescence estreia disco no 1º lugar do ranking dos mais vendidos dos EUA

SÃO PAULO - O novo disco do Evanescence desbancou sucessos como o disco de estreia do vencedor do American Idol Scotty McCreery, Clear As Day, e 21, de Adele, e assumiu o primeiro lugar no ranking dos 200 discos mais vendidos dos Estados Unidos, divulgado pela revista Billboard.

Evanescence, primeiro álbum em cinco anos e o segundo após a reformulação do grupo, que manteve apenas a vocalista Amy Lee da formação original, vendeu 127 mil cópias em sua semana de lançamento. Ainda assim, o disco auto intitulado não chegou perto dos índices alcançados pelo anterior, The Open Door, que em sua semana de estreia foi comprado por quase 450 mil pessoas.

O álbum foi lançado em 11 de outubro, depois de a primeira música de trabalho do disco, What You Want, já ter sido divulgada - em setembro. O vídeo da canção tem mais de 5 milhões de visualizações no Youtube.