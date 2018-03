Evanescence e Ting Tings tocam em novembro em SP

O festival Maquinaria anuncia a vinda do Evanescence, grupo americano de ghotic metal liderado por Amy Lee. O grupo (que tocou no Brasil em 2007) se apresentará no dia 8 de novembro, na Chácara do Jockey, em São Paulo (para o dia 7, já estavam confirmados Jane’s Addiction, Faith No More e Deftones). Concorrendo com o Maquinaria, o Planeta Terra Festival anunciou a vinda de uma sensação indie da atualidade, a banda Ting Tings. O Planeta Terra será no dia 7 de novembro, no Playcenter, e já tinha confirmado os escoceses do Primal Scream. Já o festival Invasão Sueca anunciou ontem o grupo indie Loney, Dear.