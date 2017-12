Eumir Deodato grava DVD ao vivo no Rio Em passagem relâmpago pelo Brasil, o arranjador, produtor e pianista Eumir Deodato, depois de passar São Paulo, faz neta quarta, 4, o primeiro de dois shows na Sala Cecília Meireles, no Rio. Daí vai sair um CD e um DVD ao vivo, pela gravadora Biscoito Fino. Com a novidade, revelada no fim de semana, Deodato quebra um jejum de décadas sem ter trabalho lançado no País. No repertório, temas próprios e de Tom Jobim, Gershwin, Marcos Valle e Vinicius de Moraes, em parceria com Tom e Baden Powell. Na semana passada, Deodato participou de dois concertos da Orquestra Jazz Sinfônica, no Memorial da América Latina. Apesar de dizer, sempre bem-humorado, que não é pianista, mas arranjador, ficou nítido como o concerto melhorou com sua participação na segunda parte, com seu suingue de funk e samba-jazz. O ponto alto, naturalmente, foi a esperada execução do célebre arranjo para Also Sprach Zarathustra, de Richard Strauss, que bisou em formato de trio, no fim de semana, em arranjo bem diferente. Coerente com suas declarações, Deodato abriu espaço generoso para o baixista Marcelo Mariano e o baterista Renato Massa brilharem nos shows que fez no Sesc Vila Mariana. Ele próprio reconheceu que o show ainda precisava de pequenos acertos: havia, por exemplo, dois solos de bateria muito próximos e ele mesmo poderia ter improvisado em duo com os outros músicos pra variar um pouco as seqüências. Contudo, foi um grande show - e a diferença para melhor em relação à confusa Jazz Sinfônica tornou-se flagrante.