EUA inauguram museu que celebra popularização da música country

O museu The Birthplace of Country Music (O Berço da Música Country) conta a história do produtor musical Ralph Peer, que ofereceu 50 dólares a um grupo de músicos “caipirões” dispostos a entrar em um estúdio improvisado em Bristol, no Tennessee, e tocar para seu moderno microfone.

O resultado, que lançou a carreira de astros como Jimmie Rodgers and the Carter Family, foi apelidado pelo historiador da música Nolan Porterfield como "o Big Bang da música country" e saudado por Johnny Cash como o momento mais importante do gênero.

A sessão teve 19 grupos gravando 76 canções pela primeira vez, incluindo "Sleep Baby Sleep", de Rogers, e "Single Girl, Married Girl", dos Carter.

A exibição do museu rastreia as origens do estilo nos campos, trilhos e igrejas das montanhas dos Apalaches.

A maior parte da história é contada com letras de canções, embora entrevistas com alguns dos artistas originais também ajudem a descrever a pobreza e o ambiente natural que moldaram o gênero.

“Nosso objetivo é contar a história direito, e com profundidade, captando a experiência pessoal”, disse Jessica Turner, diretora e principal curadora do museu.

(Por Verna Gates)