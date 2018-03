'Eu trouxe a música de volta à vida' diz o pianista Lang Lang

O mágico pianista chinês Lang Lang diz que trouxe a música de volta à vida. E se patrocínios o ajudassem a alcançar um público mais jovem e hippie, ele buscaria por eles.

"É um momento muito especial em que eu tento primeiro me conectar à música e ser como uma ponte entre a música, que já existe, e o piano, e tento trazer esta música de novo a partir do subsolo para a realidade", disse à Reuters o músico de 26 anos de idade.

"Toda vez em que você toca um fragmento, é como se você fosse trazer a vida, uma nova vida, e quando a última nota é tocada, aquilo desaparece."

Ter um par de tênis Adidas e carros Audi para o motorista levá-lo para passear na cidade não é um grande sucesso, mas, para Lang, um modo de ajudar é manter Mozart e Chopin nos olhos do público.

"É uma maneira muito cara de ser... então quando uma marca como, por exemplo, a Adidas ou a Mont Blanc gostam de trabalhar com músicos clássicos, não apenas com estrelas do esporte ou grandes atores ou atrizes de Hollywood, eu acredito que seja algo formidável", acrescentou.

Lang, talvez o pianista jovem mais conhecido na cena internacional e que conquistou grande sucesso junto a multidões em todo lugar, estava em Londres para uma maratona de eventos de 12 dias - patrocinada pelo grupo financeiro suíço UBS.

Trabalhando com a Orquestra Sinfônica de Londres e com a escola Guildhall, Lang supervisionará 100 pianistas de escolas básicas em um seminário, dará aulas para pianistas avançados e tocará dois concertos de piano.

(Reportagem de Michael Roddy)