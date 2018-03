'Eu não estou saindo do Aerosmith', diz Steven Tyler

Depois de Joe Perry declarar que não estava satisfeito com a postura de Steven Tyler em relação ao Aerosmith - e que, até onde ele sabia, o vocalista estava "fora da banda" - a dupla parece ter feito as pazes na noite de terça, 10, em Nova York. Tyler apareceu de surpresa em um show solo do guitarrista e declarou: "Eu não estou deixando o Aerosmith".

Assista no vídeo abaixo, reproduzido pelo site do semanário britânico NME

As declarações de Perry têm causado rebuliço desde a semana passada - mas, segundo o baterista Joey Kramer, a mídia reproduziu afirmações de forma tendenciosa. "Meus colegas têm sido citados em depoimentos errados e sem contexto", afirmou em entrevista à rádio norte-americana WPLR. No entanto, uma das afirmações que parecia ter confirmado a saída de Steven Tyler foi dada por Perry em seu próprio Twitter: "Um de nossos integrantes está fazendo suas próprias coisas e disse isso à imprensa. Nesse meio tempo, o Aerosmith procura um novo cantor com quem trabalhar".

O Aerosmith fez shows recentemente nos Estados Unidos e no Havaí. Se tudo correr como planejado, o grupo deve lançar um disco de inéditas (sucessor de Just Push Play, de 2001) no ano que vem - ao que tudo indica, com Tyler nos vocais.