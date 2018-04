Estrela teen Demi Lovato prepara primeira turnê nos EUA

E os mesmos adolescentes que romperam os tímpanos de seus pais em concertos de outros astros da Disney como Jonas Brothers e Miley Cyrus vão provavelmente chegar à loucura quando a cantora e atriz de 16 anos subir ao palco.

Mas o que a texana estrela do seriado do Disney Channel "Sonny with a Chance" realmente quer fazer é apresentar-se sozinha em grandes arenas, algo mais ao estilo de um certo roqueiro veterano que raramente vê seu nome ligado ao pop teen.

"Quero chegar ao ponto em que algum dia eu não precise de nada além de um tapete e um microfone no palco, mas mesmo assim consiga lotar lugares como o Madison Square Garden, como Bruce Springsteen faz", disse Lovato à Reuters em entrevista.

"As pessoas vão lá para curtir sua música, e não seu glamour ou alguma coisa assim. É mais ou menos assim o caminho que quero trilhar na música, para me tornar mais digna de crédito e respeitada como artista e música."

Credibilidade, respeito e qualidade artística são atributos que não costumam ser associados a pop teen, nem mesmo à música pop em geral hoje em dia. Cantores cuidadosamente fabricados cantam canções compostas por outros. E, se eles realmente cantam, isso já é uma vantagem.

Mas Demi Lovato, com seu rosto adolescente, não parece ser inteiramente uma invenção da máquina de marketing da Disney, apesar de um assessor publicitário ter proibido perguntas relacionadas a negócios durante a entrevista.

"Prefiro soar bem ruim a dublar as canções", disse ela. "E isso já aconteceu. Já fiz shows bem ruins, mas pelo menos as pessoas sabem que não estou dublando. E isso é importante para mim. Uma coisa é certa, não vai ser um show do tipo Britney Spears."

Lovato abriu apresentações dos Jonas Brothers no ano passado. Ela vai colocar o pé na estrada quando seu segundo álbum, ainda sem título, chegar às lojas, em julho.

Seu primeiro álbum, "Don't Forget", estreou como número 2 na Billboard 200 em setembro passado e já vendeu respeitáveis 403 mil cópias nos Estados Unidos. Lovato escreveu ou co-escreveu nove das 11 faixas desse primeiro álbum e se envolveu igualmente no processo criativo do segundo.

Um de seus colaboradores no novo álbum foi o cantor e guitarrista John Mayer, seu maior ídolo, que trabalhou com ela sobre duas canções: "World of Chances" e "Shut Up and Love Me."