'Estilo' da Motown Records, Maxine Powell morre aos 98 anos

Mesmo sem cantar ou escrever músicas, Powell era uma parte essencial da gravodara, e dirigia o Departamento de Desenvolvimento de Artistas - também conhecido como a escola de finalização da motown. No cargo, ela ensinou a artistas como Smokey Robinson and the Miracles, Jackson Five e Supremes como se portar, tratar as pessoas e se vestir. De acordo com o fundador do selo, Berry Gordy, o treinamento oferecido era único no ramo.

"Ela era uma estrela a seu próprio modo - uma pessoa original. Ela sempre será lembrada pelo seu estilo e classe, algo que ela colocou nos artistas da Motown ao ensiná-los a andar, falar e até pensar com classe", afirmou Gordy.

Há dois meses, Powell foi homenageada no museu da gravadora por sua contribuição a ela.