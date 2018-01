Este seria o setlist perfeito de um show da volta de Belchior

No dia em que Belchior faz 70 anos, seus admiradores acalentam o sonho de vê-lo em um palco, especialmente os mais jovens. Estes redescobriam sua obra ao mesmo tempo em que o rapaz latino-americano abandonava tudo para seguir em rumo desconhecido, há quase 10 anos. É curioso notar que várias de suas canções falam sobre suas andanças pelo mundo e seriam perfeitas para abrir um show de retorno.

Abrir uma apresentação com o verso "Há tempo, muito tempo que estou longe de casa", de Tudo Outra Vez, pode soar como um chavão. Mas é impossível não relacioná-la com a mensagem que ele gostaria de passar. É uma canção com a mesma tonalidade de A Palo Seco, que começa com "Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava". Irresistível imaginá-lo juntando ambas em um medley, para depois dizer que ele está sempre em perigo e sua vida está por um triz, caso de Brincando Com a Vida.

Separamos, a seguir, a lista do que poderia ser o show perfeito da volta de Belchior:

TUDO OUTRA VEZ/A PALO SECO

BRINCANDO COM A VIDA

SUJEITO DE SORTE

PEQUENO MAPA DO TEMPO

VELHA ROUPA COLORIDA

CASO COMUM DE TRÂNSITO

CORAÇÃO SELVAGEM

COMENTÁRIO A RESPEITO DE JOHN

ALUCINAÇÃO

MEDO DE AVIÃO

PARALELAS

NÃO LEVE FLORES

TODO SUJO DE BATOM

DIVINA COMÉDIA HUMANA

OBJETO DIRETO

APENAS UM RAPAZ LATINO AMERICANO

COMO NOSSOS PAIS

FOTOGRAFIA 3X4

BIS

NA HORA DO ALMOÇO

GALOS, NOITES E QUINTAIS

MUCURIPE