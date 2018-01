Estátua de Shakira será finalmente exposta em Barranquilla Uma gigantesca escultura da cantora colombiana Shakira, presenteada há quase um ano à cidade de Barranquilla, onde nasceu a artista, será colocada em um Parque vizinho ao Estádio Metropolitano da capital do departamento (Estado) do Atlântico, norte da Colômbia, informaram hoje fontes oficiais. A Secretária de Infra-estrutura do departamento do Atlântico, Nury Logreira, informou hoje o lugar onde será colocada a estátua, que tem 4 metros e meio de altura e pesa 6 toneladas, e que já deve estar instalada em 15 de novembro. Nesse dia, Shakira faz em Barranquilla o primeiro show de sua turnê "Fijación Oral" na Colômbia. A estátua aguardava a decisão sobre seu lugar definitivo desde março, quando chegou em navio da Alemanha. O governador do distrito alemão de Rhein-Kreis Neuss, Dieter Patt, presenteou em novembro passado a gigantesca estátua a Barranquilla no aniversário de 100 anos de fundação da cidade colombiana. Patt, que é pintor e um grande admirador da cantora, fez o rascunho da escultura.