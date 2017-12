'Estado' realiza último dia de debates sobre a crítica musical

O segundo e último dia do seminário 'Crítica e Autocrítica – Os Dilemas da Crítica Musical' será apresentado hoje, a partir das 18h, no Itaú Cultural. O projeto foi idealizado pelo Caderno 2 para lembrar dos 30 anos da publicação.

As mesas de hoje vão debater sobre “A Reinvenção da Crítica”, com a jornalista Claudia Assef, do site Music Non Stop, e o crítico Sérgio Martins, da Revista Veja. A mediação será feita pelo jornalista e também crítico musical João Paulo Carvalho, do Estadão. Logo a seguir, o tema será 'Música no Papel e nos Blogs', que pretende abordar a relevância da crítica tanto na mídia convencional, impressa, quanto nos novos meios. Os debatedores serão o crítico de jazz do jornal Folha de S.Paulo, Carlos Calado, e o crítico do Estadão, Julio Maria, com mediação do jornalista de música Renato Vieira, também do jornal O Estado de S.Paulo.

O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, 149. Os ingressos são gratuitos, mas devem ser retirados com uma hora de antecedência.