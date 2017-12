'Estado' produz clipe especial do show de Paul McCartney com vídeos dos próprios fãs

Paul McCartney não cansa de cantar e encantar a plateia. Foram cinco apresentações do ex-beatle no Brasil em novembro deste ano. Em São Paulo, 90 mil pessoas lotaram o Allianz Parque, novo estádio do Palmeiras, para ver de pertinho o maior ídolo da música pop. O britânico emocionou a fãs de todas as idades: crianças, adolescentes, idosos, homens e mulheres. O Estado selecionou os melhores vídeos e editou um clipe especial formado apenas com registros enviados por fanáticos pelo baixista.

Teve de tudo, de coro de Hey Jude a inusitados pedidos de casamento. Alguns fãs, inclusive, chegaram a gravar o próprio choro em músicas como Something e a surpresa dos fogos de artifício em Live And Let Die. O material foi publicado no Instagram com a hashtag #PaulEstadao.

A iniciativa foi inspirada no documentário Awesome: I Fuckin' Shot That, feito por fãs do grupo Beastie Boys em 2005. Na ocasião, eles filmaram, pela perspectiva do público, um show da banda no Madison Square Garden, em Nova York. O filme foi festejado e chegou a ser exibido no festival de cinema de Sundance.

Os cinco shows no Brasil fizeram parte da turnê Out There, na qual McCartney interpretou canções clássicas dos Beatles e dos Wings, além de outros sucessos de sua carreira solo. A última visita do cantor ao País foi em 2013, quando ele se apresentou em Belo Horizonte, Goiânia e Fortaleza.