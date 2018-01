Estado de saúde de Wando ainda é gravíssimo

SÃO PAULO - O cantor Wando, de 66 anos, continua internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Biocor, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, sob efeito de sedativos e respira com ajuda de aparelhos, de acordo com boletim do hospital. Seu estado de saúde é gravíssimo e ele corre risco de morrer, segundo o hospital.

Vanderley Alves dos Reis foi internado no Hospital no último dia 27, com problemas cardíacos graves. Ele foi submetido à angioplastia coronariana em caráter de urgência para desobstrução das artérias do coração.

A produção do cantor suspendeu as apresentações previstas para 4 e 10 de fevereiro, em Saquarema e São Gonçalo (RJ). Os shows do cantor foram remarcados para março, mas o artista não tem previsão de alta. O último disco de inéditas, Fêmea, foi lançado no ano de 2001. Desde então, foram lançadas duas coletâneas de sua obra, uma delas acústica.