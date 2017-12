Estado de saúde de Naná Vasconcelos é "bastante grave"

O estado de saúde do percussionista pernambucano Naná Vasconcelos, de 71 anos, é “bastante grave”, segundo o boletim médico divulgado na noite desta terça, 8, pela assessoria de imprensa do Hospital Unimed Recife III, onde ele está internado desde o último dia 29, por causa de “complicações advindas da progressão de seu câncer de pulmão”. Ele está consciente e recebendo, no quarto, familiares e amigos.

Naná foi transferido da UTI para um quarto normal, no décimo andar do hospital, na tarde de segunda, 7. O Estado apurou que Naná não saiu da UTI por causa de uma possível melhora, mas, sim, para ficar mais próximo de seus familiares e em tempo integral (as visitas na UTI eram feitas apenas duas vezes ao dia).