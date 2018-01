Estado de saúde de Eminem é preocupante, após pneumonia

O estado de saúde do rapper Eminem, que vive recluso e aumentou muito de peso, é preocupante, depois de ter sido hospitalizado por causa de uma pneumonia que complicou seu quadro cardíaco. Debbie Mathers-Briggs, mãe do cantor e com quem Eminem mantém uma estreita relação, mostrou sua preocupação pelo estilo de vida do filho, que permanece recluso em sua casa e sem trabalhar, e que não lança um disco há três anos. O rapper, que era conhecido por sua forte dependência ao trabalho e por sua tendência depressiva, passa o dia jogando videogame, assistindo à televisão e comendo besteiras, afirma sua mãe. "Ele está com o cabelo todo preto, menos as pontas, que continuam loiras. O rosto está cheio de espinhas e ganhou tanto peso que está tendo graves problemas de saúde", confessou sua mãe à imprensa. Segundo Debbie, Eminem sofre de problemas de saúde desde criança, especialmente de pneumonia, infecções de garganta e asma, e, por isso, uma dieta poderia ajudá-lo a continuar saudável. "Ele sempre teve a pressão sanguínea alta e os níveis de colesterol devem estar nas nuvens", explica. No último Natal, Eminem - cujo verdadeiro nome é Marshall Mathers III - foi internado por causa de uma pneumonia que provocou posteriormente complicações cardíacas, como revelou na terça-feira seu empresário, Dennis Dennehy. "Agora ele está bem em casa, se recuperando", disse. Em 2006, Eminem anunciou sua aposentadoria, e apesar de voltar atrás da decisão, não gravou outro álbum desde Encore, em 2004. Ao longo de sua carreira, Eminem ganhou vários prêmios Grammy, entre eles o de melhor álbum de rap por The Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP e The Eminem Show. Também ganhou o Oscar de melhor canção por Lose Yourself, do filme 8 Mile.