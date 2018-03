Estado de saúde de Dominguinhos é estável, mas cantor segue internado

SÃO PAULO - O estado de saúde do sanfoneiro, cantor e compositor pernambucano Dominguinhos, de 71 anos, está estável, mas o artista segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Santa Joana, no Recife (PE). De acordo com boletim médico desta manhã, Dominguinhos se mantém em cuidados intensivos, usando antimicrobianos, sedado e em assistência médica ventilatória mecânica.

"Não há programação de modificação das condutas terapêuticas atuais nas próximas 48 horas", informa o documento assinado pelo médico intensivista diarista do CTI, dr. Gustavo Trindade Henriques Filho.

José Domingos de Moraes está internado no CTI do Hospital Santa Joana desde a última segunda-feira, 17. Em 2011, o sanfoneiro teve diagnosticado um câncer de pulmão, posteriormente tratado. Na semana passada, o artista foi uma das atrações das comemorações do centenário de Luiz Gonzaga, que aconteceram na cidade de Exu, no sertão pernambucano. Foi consagrado "herdeiro artístico" pelo Rei do Baião aos 16 anos.