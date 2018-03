Estado de saúde de Dominguinhos ainda inspira cuidados

SÃO PAULO - O cantor e compositor José Domingos de Moraes, conhecido no mundo artístico como Dominguinhos, continua internado no Hospital Santa Joana, no Recife. O cantor deu entrada no hospital na última segunda-feira, 17, com um quadro de infecção respiratória e arritmia cardíaca.

Segundo o último boletim médico do hospital, Dominguinhos está sob "cuidados intensivos" na Unidade Coronariana e passa por tratamento antibioticoterápico. Um novo boletim está previsto para ser divulgado no final da tarde desta quinta-feira.

A família do cantor divulgou uma nota pedindo orações e pensamentos positivos de seus fãs. "O apoio do público que sempre admirou e acompanhou seu trabalho é de grande importância", diz a nota.