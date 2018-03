Estado de saúde Arlindo Cruz ainda é grave

Arlindo Cruz, que se recupera de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), foi submetido a uma traqueostomia. O procedimento é indicado para casos em que o paciente tem dificuldade de respirar pelas vias aéreas. A traqueostomia substitui o tubo que leva o oxigênio aos pulmões e ajuda a preservar as cordas vocais. O filho do cantor, Arlindinho, fez um post comunicando o procedimento o qual o pai foi submetido: "Foi feito hoje um procedimento para preservar as cordas vocais e ajudar na respiração , já, já Arlindão tá de volta", disse ele.

Na sexta-feira, 17, Arlindo foi levado inconsciente a emergência de um hospital púbico na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, após sofrer um AVC. O cantor desmaiou enquanto tomava banho. Ele iria viajar para São Paulo como filho onde iriam apresentar o show 2 Arlindos.