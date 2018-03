Estado de filho do cantor Leonardo é grave

GOIÂNIA - Dois dias após acidente, Pedro Dantas, de 24 anos, filho do cantor sertanejo Leonardo, continua internado no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), no Setor Bueno de Goiânia (GO), em estado grave.

Pedro está sedado, em coma induzido, respirando com ajuda de aparelhos e vivendo momentos decisivos: "O rapaz segue internado na UTI e seu estado é grave", disse o médico Vandervan Azevedo, diretor da UTI. "Acreditamos na reação ao tratamento", disse de maneira lacônica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O acidente ocorreu na madruga de sexta-feira, quando o carro do rapaz capotou na rodovia MGC-452, no trecho entre Tupaciguara (MG) e Itumbiara (GO).

Pedro Dantas retornava de um show, em Uberlândia, e no acidente sofreu politraumatismo craniano, seguido de edema cerebral, lesão no baço e no abdômen.

O edema cerebral é o mais preocupante no quadro clínico. O hospital indicou, no boletim médico de ontem, que as últimas 48 horas seriam decisivas. Hoje, não foi divulgado boletim médico, e diretor da UTI se mostrou reticente.

Após o acidente, o filho do cantor Leonardo, que está sendo esperado no hospital, passou por cirurgia de reconstrução do baço, no Hospital Municipal de Itumbiara. Depois, ele foi transferido para Goiânia, na sexta-feira à tarde, e internado na UTI do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG).