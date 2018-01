Estadão transmitirá ao vivo show do Kaiser Chiefs no Cultura Inglesa Festival

A apresentação da banda inglesa Kaiser Chiefs em São Paulo, no dia 12 de junho, será transmitida ao vivo pelo site do Estadão. O show com as músicas do disco ‘Education, Education, Education and War’ (2014) encerrará a 20ª edição do Cultura Inglesa Festival. Na mesma data, a Nação Zumbi também está escalada para apresentar sua mistura de ritmos no Memorial da América Latina, na zona oeste da capital paulista.

Além da transmissão ao vivo do evento, o Estadão reunirá, em uma mesma página, fotos e comentários sobre o show nas redes sociais. Para participar, basta postar com a hashtag #KaiserChiefsCIF.

O evento. A 20ª edição do Cultura Inglesa Festival começou no dia 26 de maio e reúne atrações nas áreas de música, teatro, dança, cinema e artes visuais.

O evento oferece também uma exposição interativa com fotos e objetos que documentam a fusão de música e moda estabelecida por artistas britânicos. Beatles, Blur e Amy Winehouse são lembrados na mostra, que acontece no Centro Cultural São Paulo aos sábados, domingos e feriados.